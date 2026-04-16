Avessé

Bourse d’Echange de Plantes

Espace jardin, près de l’église Avessé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Bourse aux plantes

10h à 13h bourse aux plantes et tout se qui provient du jardin

13 h pique nique partagé

15h Initiation à l’art de tresser le végétal. .

Espace jardin, près de l’église Avessé 72350 Sarthe Pays de la Loire club.loisirs.avesse@gmail.com

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English :

Plant exchange

L’événement Bourse d’Echange de Plantes Avessé a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée de la Sarthe