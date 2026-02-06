Bourse d’échange et exposition de véhicules anciens

Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Durant tout le week-end, vous pourrez découvrir une exposition de voitures, tracteurs, motos, mobylettes anciens ainsi qu’un rassemblement de véhicules.

.

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 6 17 93 21 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Throughout the weekend, you’ll be able to discover an exhibition of vintage cars, tractors, motorcycles and mopeds, as well as a vehicle rally.

L’événement Bourse d’échange et exposition de véhicules anciens Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-02-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)