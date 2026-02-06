Bourse d’échange et exposition de véhicules anciens Rieupeyroux

Bourse d'échange et exposition de véhicules anciens

Bourse d’échange et exposition de véhicules anciens Rieupeyroux samedi 25 avril 2026.

Bourse d’échange et exposition de véhicules anciens

Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-25

Durant tout le week-end, vous pourrez découvrir une exposition de voitures, tracteurs, motos, mobylettes anciens ainsi qu’un rassemblement de véhicules.
  .

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 6 17 93 21 74 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Throughout the weekend, you’ll be able to discover an exhibition of vintage cars, tractors, motorcycles and mopeds, as well as a vehicle rally.

L’événement Bourse d’échange et exposition de véhicules anciens Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-02-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)