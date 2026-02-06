Bourse d’échange et exposition de véhicules anciens Rieupeyroux
Bourse d’échange et exposition de véhicules anciens Rieupeyroux samedi 25 avril 2026.
Bourse d’échange et exposition de véhicules anciens
Rieupeyroux Aveyron
Début : Samedi 2026-04-25
fin : 2026-04-26
2026-04-25
Durant tout le week-end, vous pourrez découvrir une exposition de voitures, tracteurs, motos, mobylettes anciens ainsi qu’un rassemblement de véhicules.
Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 6 17 93 21 74
English :
Throughout the weekend, you’ll be able to discover an exhibition of vintage cars, tractors, motorcycles and mopeds, as well as a vehicle rally.
