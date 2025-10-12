Bourse d’échange et vente d’articles de pêche Lauzerte

Bourse d’échange et vente d’articles de pêche Lauzerte dimanche 12 octobre 2025.

Bourse d’échange et vente d’articles de pêche

Salle des fêtes Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date :

Début : Dimanche 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

Date(s) :

2025-10-12

L’association le Goujon Lauzertin organise une bourse d’échange et de vente d’articles de pêche.

Salle des fêtes Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 85 60 94 64

English :

The Goujon Lauzertin association organizes an exchange and sale of fishing tackle.

German :

Der Verein Le Goujon Lauzertin organisiert eine Tausch- und Verkaufsbörse für Angelgeräte.

Italiano :

L’associazione Goujon Lauzertin organizza uno scambio e una vendita di attrezzatura da pesca.

Espanol :

La asociación Goujon Lauzertin organiza un intercambio y venta de artículos de pesca.

