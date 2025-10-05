Bourse d’échange modélisme ferroviaire Maison de Quartier de Beausoleil Sarreguemines

Bourse d’échange modélisme ferroviaire Maison de Quartier de Beausoleil Sarreguemines dimanche 5 octobre 2025.

Bourse d’échange modélisme ferroviaire

Maison de Quartier de Beausoleil 4 rue J.J Barth Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 09:30:00

fin : 2025-10-05 16:00:00

2025-10-05

Organisée par le Club BB15003 Sarreguemines.

Présence de vendeurs pro et amateurs, environ une trentaine.

Vente de matériel roulant, voie, décor, électronique.

Buvette et petite restauration sur place.Tout public

Maison de Quartier de Beausoleil 4 rue J.J Barth Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est club.bb15003@yahoo.fr

English :

Organized by Club BB15003 Sarreguemines.

Around thirty professional and amateur vendors present.

Sale of rolling stock, track, scenery, electronics.

Refreshments and snacks on site.

German :

Organisiert vom Club BB15003 Sarreguemines.

Rund 30 Profi- und Amateurverkäufer sind anwesend.

Verkauf von Rollmaterial, Gleisen, Dekor, Elektronik.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Organizzato dal Club BB15003 Sarreguemines.

Una trentina di venditori professionisti e amatoriali.

Vendita di materiale rotabile, binari, scenari, elettronica.

Rinfreschi e spuntini sul posto.

Espanol :

Organizado por el Club BB15003 Sarreguemines.

Una treintena de vendedores profesionales y aficionados.

Venta de material rodante, vías, decorados, electrónica.

Refrescos y tentempiés in situ.

