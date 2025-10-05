Bourse d’échange modélisme ferroviaire Maison de Quartier de Beausoleil Sarreguemines
Bourse d’échange modélisme ferroviaire
Maison de Quartier de Beausoleil 4 rue J.J Barth Sarreguemines Moselle
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 09:30:00
fin : 2025-10-05 16:00:00
2025-10-05
Organisée par le Club BB15003 Sarreguemines.
Présence de vendeurs pro et amateurs, environ une trentaine.
Vente de matériel roulant, voie, décor, électronique.
Buvette et petite restauration sur place.Tout public
Maison de Quartier de Beausoleil 4 rue J.J Barth Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est club.bb15003@yahoo.fr
English :
Organized by Club BB15003 Sarreguemines.
Around thirty professional and amateur vendors present.
Sale of rolling stock, track, scenery, electronics.
Refreshments and snacks on site.
German :
Organisiert vom Club BB15003 Sarreguemines.
Rund 30 Profi- und Amateurverkäufer sind anwesend.
Verkauf von Rollmaterial, Gleisen, Dekor, Elektronik.
Getränke und kleine Snacks vor Ort.
Italiano :
Organizzato dal Club BB15003 Sarreguemines.
Una trentina di venditori professionisti e amatoriali.
Vendita di materiale rotabile, binari, scenari, elettronica.
Rinfreschi e spuntini sul posto.
Espanol :
Organizado por el Club BB15003 Sarreguemines.
Una treintena de vendedores profesionales y aficionados.
Venta de material rodante, vías, decorados, electrónica.
Refrescos y tentempiés in situ.
L’événement Bourse d’échange modélisme ferroviaire Sarreguemines a été mis à jour le 2025-09-19 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES