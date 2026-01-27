BOURSE D’ECHANGES AUTO-MOTO VINTAGE ESPACE GÉRARD PHILIPE Fronton
BOURSE D’ECHANGES AUTO-MOTO VINTAGE
ESPACE GÉRARD PHILIPE 2 Rue de Balochan Fronton Haute-Garonne
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-08
Bourse d’échanges avec exposition de motos, véhicules vintage
Expo Ratier et Cemec.
Pièces, accessoires, documentations … Entrée gratuite et restauration rapide sur place.
Organisé par L’association Les Rouillés. .
ESPACE GÉRARD PHILIPE 2 Rue de Balochan Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 6 11 71 95 02 les.rouilles@gmail.com
Exchange fair with exhibition of motorcycles and vintage vehicles
L’événement BOURSE D’ECHANGES AUTO-MOTO VINTAGE Fronton a été mis à jour le 2026-01-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE