BOURSE D’ECHANGES AUTO-MOTO VINTAGE ESPACE GÉRARD PHILIPE Fronton

BOURSE D’ECHANGES AUTO-MOTO VINTAGE

ESPACE GÉRARD PHILIPE 2 Rue de Balochan Fronton Haute-Garonne

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-08

Bourse d’échanges avec exposition de motos, véhicules vintage

Expo Ratier et Cemec.

Pièces, accessoires, documentations … Entrée gratuite et restauration rapide sur place.

Organisé par L’association Les Rouillés. .

ESPACE GÉRARD PHILIPE 2 Rue de Balochan Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 6 11 71 95 02 les.rouilles@gmail.com

English :

Exchange fair with exhibition of motorcycles and vintage vehicles

