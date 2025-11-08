Bourse d’échanges autos-motos Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes

Bourse d’échanges autos-motos

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 08:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

30ème Bourse d’Echanges Rétro.

Autos, Motos, Pièces détachées, Documentations.

.

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 28 14 17 csve17@gmail.com

English :

30th Bourse d?Echanges Rétro.

Cars, Motorbikes, Spare parts, Documentation.

German :

30. Retro-Tauschbörse.

Autos, Motorräder, Ersatzteile, Dokumentationen.

Italiano :

30a Bourse d’Echanges Rétro.

Auto, moto, ricambi, documentazione.

Espanol :

30ª Bourse d’Echanges Rétro.

Coches, Motos, Recambios, Documentación.

L’événement Bourse d’échanges autos-motos Saintes a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge