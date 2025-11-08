Bourse d’échanges autos-motos Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes
Bourse d’échanges autos-motos
Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime
Début : 2025-11-08 08:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-08
30ème Bourse d’Echanges Rétro.
Autos, Motos, Pièces détachées, Documentations.
Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 28 14 17 csve17@gmail.com
English :
30th Bourse d?Echanges Rétro.
Cars, Motorbikes, Spare parts, Documentation.
German :
30. Retro-Tauschbörse.
Autos, Motorräder, Ersatzteile, Dokumentationen.
Italiano :
30a Bourse d’Echanges Rétro.
Auto, moto, ricambi, documentazione.
Espanol :
30ª Bourse d’Echanges Rétro.
Coches, Motos, Recambios, Documentación.
