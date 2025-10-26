Bourse d’échanges rue du stade Avermes
Bourse d’échanges rue du stade Avermes dimanche 26 octobre 2025.
Bourse d’échanges
rue du stade Isléa Avermes Allier
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
tarif visiteur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 09:00:00
fin : 2025-10-26 16:00:00
Date(s) :
2025-10-26
56ème bourse d’échanges de miniatures automobiles, trains, jouets anciens. Organisée par le Mini Auto Club 03.
.
rue du stade Isléa Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 28 36 26
English :
56th trade fair for miniature cars, trains and vintage toys. Organized by the Mini Auto Club 03.
German :
56. Tauschbörse für Miniaturautos, Züge und altes Spielzeug. Organisiert vom Mini Auto Club 03.
Italiano :
56a fiera di auto in miniatura, treni e giocattoli d’epoca. Organizzata dal Mini Auto Club 03.
Espanol :
56ª feria de coches en miniatura, trenes y juguetes de época. Organizada por el Mini Auto Club 03.
L’événement Bourse d’échanges Avermes a été mis à jour le 2025-10-09 par Office du tourisme de Moulins & sa région