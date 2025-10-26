Bourse d’échanges rue du stade Avermes

Bourse d’échanges rue du stade Avermes dimanche 26 octobre 2025.

Bourse d’échanges

rue du stade Isléa Avermes Allier

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

tarif visiteur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 09:00:00

fin : 2025-10-26 16:00:00

Date(s) :

2025-10-26

56ème bourse d’échanges de miniatures automobiles, trains, jouets anciens. Organisée par le Mini Auto Club 03.

rue du stade Isléa Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 28 36 26

English :

56th trade fair for miniature cars, trains and vintage toys. Organized by the Mini Auto Club 03.

German :

56. Tauschbörse für Miniaturautos, Züge und altes Spielzeug. Organisiert vom Mini Auto Club 03.

Italiano :

56a fiera di auto in miniatura, treni e giocattoli d’epoca. Organizzata dal Mini Auto Club 03.

Espanol :

56ª feria de coches en miniatura, trenes y juguetes de época. Organizada por el Mini Auto Club 03.

