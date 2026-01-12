Bourse d’échanges de miniatures automobiles Trains et Jouets anciens rue du stade Avermes

Bourse d’échanges de miniatures automobiles Trains et Jouets anciens

rue du stade Salle Isléa Avermes Allier

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 09:00:00

fin : 2026-03-01 16:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Organisée par le Mini-Auto-Club 03. Bourse de miniatures automobiles et jouets anciens .

rue du stade Salle Isléa Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 28 36 26

English :

Organized by the Mini-Auto-Club 03. Miniature car and antique toy fair.

