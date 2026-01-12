Bourse d’échanges de miniatures automobiles Trains et Jouets anciens rue du stade Avermes
Bourse d'échanges de miniatures automobiles Trains et Jouets anciens rue du stade Avermes dimanche 1 mars 2026.
Bourse d’échanges de miniatures automobiles Trains et Jouets anciens
rue du stade Salle Isléa Avermes Allier
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2026-03-01 09:00:00
fin : 2026-03-01 16:00:00
2026-03-01
Organisée par le Mini-Auto-Club 03. Bourse de miniatures automobiles et jouets anciens .
rue du stade Salle Isléa Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 28 36 26
English :
Organized by the Mini-Auto-Club 03. Miniature car and antique toy fair.
L’événement Bourse d’échanges de miniatures automobiles Trains et Jouets anciens Avermes a été mis à jour le 2026-01-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région