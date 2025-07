Bourse d’échanges de plaques de muselet Salle d’animation Courpière

Bourse d’échanges de plaques de muselet Salle d’animation Courpière dimanche 3 août 2025.

Bourse d’échanges de plaques de muselet

Salle d’animation Place de la Victoire Courpière Puy-de-Dôme

Début : Dimanche 2025-08-03 09:00:00

fin : 2025-08-03 17:00:00

2025-08-03

Échanges de plaques de muselet (capsules de bouchons de champagne) uniquement, pas de vente.

Manifestation organisée par l’Amicale Philatélique et Cartophile de Courpière

Salle d’animation Place de la Victoire Courpière 63120 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 26 25 46

English :

Exchanges of snood plates (champagne cork capsules) only, no sales.

Event organized by the Amicale Philatélique et Cartophile de Courpière

German :

Nur Tausch von Muselet-Platten (Kapseln von Champagnerkorken), kein Verkauf.

Veranstaltung organisiert von der Amicale Philatélique et Cartophile de Courpière

Italiano :

Solo scambi di placchette (capsule di tappi di champagne), nessuna vendita.

Evento organizzato dall’Amicale Philatélique et Cartophile de Courpière

Espanol :

Sólo intercambios de placas snood (cápsulas de corcho de champán), no ventas.

Evento organizado por la Amicale Philatélique et Cartophile de Courpière

L’événement Bourse d’échanges de plaques de muselet Courpière a été mis à jour le 2025-07-24 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez