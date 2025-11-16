Bourse d’échanges des placomusophiles Martiel
Bourse d’échanges des placomusophiles Martiel dimanche 16 novembre 2025.
Bourse d’échanges des placomusophiles
Martiel Aveyron
Début : Dimanche 2025-11-16
Plaques de muselet et capsules en tous genres, avis aux amateurs !
Dimanche 16 novembre à la salle des fêtes de Martiel, venez dénicher la « perle rare » ! .
Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 50 56
English :
Snout plates and capsules of all kinds, now available!
German :
Schnauzenplatten und Kapseln aller Art, Achtung Liebhaber!
Italiano :
Piatti cavatappi e capsule di ogni tipo: ce n’è per tutti i gusti!
Espanol :
Platos sacacorchos y cápsulas de todo tipo: ¡ahora hay para todos los gustos!
