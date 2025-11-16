Bourse d’échanges des placomusophiles Martiel

Bourse d’échanges des placomusophiles Martiel dimanche 16 novembre 2025.

Bourse d’échanges des placomusophiles

Martiel Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Plaques de muselet et capsules en tous genres, avis aux amateurs !

Dimanche 16 novembre à la salle des fêtes de Martiel, venez dénicher la « perle rare » ! .

Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 50 56

English :

Snout plates and capsules of all kinds, now available!

German :

Schnauzenplatten und Kapseln aller Art, Achtung Liebhaber!

Italiano :

Piatti cavatappi e capsule di ogni tipo: ce n’è per tutti i gusti!

Espanol :

Platos sacacorchos y cápsulas de todo tipo: ¡ahora hay para todos los gustos!

L’événement Bourse d’échanges des placomusophiles Martiel a été mis à jour le 2025-09-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)