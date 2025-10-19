Bourse d’échanges et exposition minéraux luminescents salles 2 et 3 du Palais de Justice Tournus

salles 2 et 3 du Palais de Justice Rue des casernes Tournus Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

2025-10-19

Dimanche 19 octobre salles du Palais de Justice de Tournus de 9h à 17h.Entrée gratuite, buvette.

Exposition minéraux luminescents. Présentation de minéraux de collection et des minerais à usage industriels associés.

Détermination de minéraux et fossiles, nous pourrons vous raconter leurs histoires. Minéraux disponibles pour petits et grands. .

salles 2 et 3 du Palais de Justice Rue des casernes Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 89 01 08 p.guillemaud@orange.fr

