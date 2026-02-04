Bourse d’échanges et exposition Rue Victor Dupont Saint-James
lundi 6 avril 2026.
Bourse d’échanges et exposition
Rue Victor Dupont Espace Le Conquérant Saint-James Manche
Début : 2026-04-06 08:00:00
fin : 2026-04-06 18:00:00
2026-04-06
Bourse d’échanges pièces autos, motos, vélos, tracteurs miniatures.
Exposition véhicules de collection, autos, motos, tracteurs, solex de la région.
Entrée gratuite pour les visiteurs, restauration sur place (réservation pour les exposants). .
Rue Victor Dupont Espace Le Conquérant Saint-James 50240 Manche Normandie +33 6 71 97 70 26 desclosjacky3@gmail.com
English : Bourse d’échanges et exposition
