Bourse d’échanges et exposition Rue Victor Dupont Saint-James

Bourse d’échanges et exposition

Rue Victor Dupont Espace Le Conquérant Saint-James Manche

Début : 2026-04-06 08:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

2026-04-06

Bourse d’échanges pièces autos, motos, vélos, tracteurs miniatures.

Exposition véhicules de collection, autos, motos, tracteurs, solex de la région.

Entrée gratuite pour les visiteurs, restauration sur place (réservation pour les exposants). .

Rue Victor Dupont Espace Le Conquérant Saint-James 50240 Manche Normandie +33 6 71 97 70 26 desclosjacky3@gmail.com

English : Bourse d’échanges et exposition

