Bourse d’Échanges Moto-side car

8 Rue Paul Commenge Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 07:00:00

fin : 2026-04-26 14:00:00

Date(s) :

2026-04-26

L’association Moto Side Les Bituriges organise une bourse d’échanges autour des 2-3 roues. Les inscriptions se font sur place.

Si vous êtes amateurs de deux roues, trois roues venez flâner à travers les stands et échanger avec les exposants. .

8 Rue Paul Commenge Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 07 52 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Moto Side Les Bituriges association is organizing a 2-3 wheel trade fair. Registration on site.

L’événement Bourse d’Échanges Moto-side car Bourges a été mis à jour le 2026-01-22 par OT BOURGES