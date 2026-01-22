Bourse d’Échanges Moto-side car Bourges
Bourse d’Échanges Moto-side car Bourges dimanche 26 avril 2026.
Bourse d’Échanges Moto-side car
8 Rue Paul Commenge Bourges Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 07:00:00
fin : 2026-04-26 14:00:00
Date(s) :
2026-04-26
L’association Moto Side Les Bituriges organise une bourse d’échanges autour des 2-3 roues. Les inscriptions se font sur place.
Si vous êtes amateurs de deux roues, trois roues venez flâner à travers les stands et échanger avec les exposants. .
English :
The Moto Side Les Bituriges association is organizing a 2-3 wheel trade fair. Registration on site.
