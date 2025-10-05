Bourse d’Echanges Moto Sides Les Bituriges Bourges
Bourse d’Echanges Moto Sides Les Bituriges Bourges dimanche 5 octobre 2025.
Bourse d’Echanges Moto Sides Les Bituriges
Rue Paul Commenge Bourges Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 07:00:00
fin : 2025-10-05 14:00:00
Date(s) :
2025-10-05
La Bourse d’Echanges Moto Side Les Bituriges revient pour une 67ème édition.
Une grande bourse d’échanges dédiée aux passionnés de deux-roues.
Vous y trouverez un large choix de motos, side-cars, cyclos et vélos, ainsi que de nombreuses pièces détachées, accessoires et vêtements.
Sur place, une buvette et un service de petite restauration seront disponibles, assurés par les organisateurs.
Deux-roues en tout genre, ambiance conviviale et bonnes affaires au programme ! .
Rue Paul Commenge Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 07 52 92 motosidelesbituriges@orange.fr
English :
The Bourse d’Echanges Moto Side Les Bituriges returns for its 67th edition.
German :
Die Motorrad-Tauschbörse Moto Side Les Bituriges kehrt für eine 67.
Italiano :
La Bourse d’Echanges Moto Side Les Bituriges torna per la sua 67ª edizione.
Espanol :
La Bourse d’Echanges Moto Side Les Bituriges vuelve en su 67ª edición.
L’événement Bourse d’Echanges Moto Sides Les Bituriges Bourges a été mis à jour le 2025-08-10 par OT BOURGES