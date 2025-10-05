Bourse d’Echanges Moto Sides Les Bituriges Bourges

Bourse d’Echanges Moto Sides Les Bituriges Bourges dimanche 5 octobre 2025.

Bourse d’Echanges Moto Sides Les Bituriges

Rue Paul Commenge Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 07:00:00

fin : 2025-10-05 14:00:00

Date(s) :

2025-10-05

La Bourse d’Echanges Moto Side Les Bituriges revient pour une 67ème édition.

Une grande bourse d’échanges dédiée aux passionnés de deux-roues.

Vous y trouverez un large choix de motos, side-cars, cyclos et vélos, ainsi que de nombreuses pièces détachées, accessoires et vêtements.

Sur place, une buvette et un service de petite restauration seront disponibles, assurés par les organisateurs.

Deux-roues en tout genre, ambiance conviviale et bonnes affaires au programme ! .

Rue Paul Commenge Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 07 52 92 motosidelesbituriges@orange.fr

English :

The Bourse d’Echanges Moto Side Les Bituriges returns for its 67th edition.

German :

Die Motorrad-Tauschbörse Moto Side Les Bituriges kehrt für eine 67.

Italiano :

La Bourse d’Echanges Moto Side Les Bituriges torna per la sua 67ª edizione.

Espanol :

La Bourse d’Echanges Moto Side Les Bituriges vuelve en su 67ª edición.

L’événement Bourse d’Echanges Moto Sides Les Bituriges Bourges a été mis à jour le 2025-08-10 par OT BOURGES