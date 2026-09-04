Bourse des arts du feu Maison de Quartier de Beausoleil Sarreguemines
dimanche 11 octobre 2026 · Maison de Quartier de Beausoleil · Sarreguemines
Informations pratiques
Sarreguemines
Bourse des arts du feu
Maison de Quartier de Beausoleil 4 rue J.J Barth Sarreguemines Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Les Amis des Musées et des Arts vous convient à leur Bourse des Arts du Feu.
L’événement se veut une vitrine qui met à l’honneur faïence, grés, barbotine, porcelaine, poterie, émaux, opaline, métaux, verre ou encore cristal !
Le public pourra voir des centaines de pièces fabriquées dans notre région, l’équivalent d’un grand et beau musée spécialisé et pourra acquérir des objets soit sur un coup de coeur, soit pour compléter une collection ou tout simplement pour un usage domestique.
Venez trouver la décoration originale qu’il vous manque, la pièce de collection qui entrera dans votre vitrine.Tout public
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Maison de Quartier de Beausoleil 4 rue J.J Barth Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est amis.musees.sarreguemines@gmail.com
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English :
The Friends of Museums and the Arts invite you to their Fire Arts Fair.
The event is designed to showcase and celebrate faience, stoneware, slipware, porcelain, pottery, glazes, opaline, metals, glass, and even crystal!
The public will be able to view hundreds of pieces craftedin our region—the equivalent of a large, beautiful specialized museum—and will be able to purchase items either on a whim, to complete a collection, or simply for home use.
Come find that unique decorative piece you’ve been missing, or the collectible that will take pride of place in your display case.
L’événement Bourse des arts du feu Sarreguemines a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES
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