Bourse des Collectionneurs Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes
Bourse des Collectionneurs Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes samedi 11 octobre 2025.
Bourse des Collectionneurs
Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-11
Un événement organisé par l’Amicale Philatélique et Cartophile Saintaise. Timbres, fèves, cartes postales, livres, collections diverses…
.
Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine apcs.saintes@gmail.com
English :
An event organized by the Amicale Philatélique et Cartophile Saintaise. Stamps, beans, postcards, books, various collections?
German :
Eine Veranstaltung, die von der Amicale Philatélique et Cartophile Saintaise organisiert wird. Briefmarken, Bohnen, Postkarten, Bücher, verschiedene Sammlungen?
Italiano :
Un evento organizzato dall’Amicale Philatélique et Cartophile Saintaise. Francobolli, fagioli, cartoline, libri, collezioni varie?
Espanol :
Evento organizado por la Amicale Philatélique et Cartophile Saintaise. Sellos, judías, postales, libros, colecciones diversas..
L’événement Bourse des Collectionneurs Saintes a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge