Bourse des Collectionneurs Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Un événement organisé par l’Amicale Philatélique et Cartophile Saintaise. Timbres, fèves, cartes postales, livres, collections diverses…

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine apcs.saintes@gmail.com

English :

An event organized by the Amicale Philatélique et Cartophile Saintaise. Stamps, beans, postcards, books, various collections?

German :

Eine Veranstaltung, die von der Amicale Philatélique et Cartophile Saintaise organisiert wird. Briefmarken, Bohnen, Postkarten, Bücher, verschiedene Sammlungen?

Italiano :

Un evento organizzato dall’Amicale Philatélique et Cartophile Saintaise. Francobolli, fagioli, cartoline, libri, collezioni varie?

Espanol :

Evento organizado por la Amicale Philatélique et Cartophile Saintaise. Sellos, judías, postales, libros, colecciones diversas..

