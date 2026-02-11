Bourse des couturières au profit des écoles de Billy-sur-Oisy et Oisy Salle des fêtes Billy-sur-Oisy
Salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Billy-sur-Oisy Nièvre
Début : 2026-03-08 10:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
2026-03-08
Bourse des couturières au profit des écoles de Billy-sur-Oisy et Oisy Tissus, mercerie, laine, boutons… Accessoires, créations… Tombola Vente de gâteaux maison et gaufres Food truck Le couteau et la Grâce pour vous régaler à partir de midi Renseignements et inscription au 06 84 64 95 41 .
Salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Billy-sur-Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 64 95 41
