Bourse des Cristalliers Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

Bourse des Cristalliers

Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – – 4 EUR

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

Cette bourse aux minéraux regroupe les cristalliers membres du club de minéralogie de Chamonix et des Alpes du Nord qui viennent présenter et vendre leurs trouvailles de la dernière saison.

Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes clubmineralogiechamonix@gmail.com

English :

This mineral fair brings together crystal collectors who are members of the Chamonix and Northern Alps mineralogy club to showcase and sell their discoveries from the latest season.

German :

Auf dieser Mineralienbörse treffen sich die Kristallzüchter, die Mitglieder des Mineralogie-Clubs von Chamonix und den Nordalpen sind, um ihre Funde der letzten Saison zu präsentieren und zu verkaufen.

Italiano :

Questa fiera dei minerali riunisce i cristallieri membri del Club di Mineralogia di Chamonix e delle Alpi del Nord, che vengono a presentare e vendere i loro reperti dell’ultima stagione.

Espanol :

Esta feria de minerales reúne a cristaleros miembros del Club de Mineralogía de Chamonix y de los Alpes del Norte, que vienen a presentar y vender sus hallazgos de la última temporada.

