Bourse des émaux de Longwy et antiquités Salle des sports Pierre Mousset COSEC Longwy
Bourse des émaux de Longwy et antiquités Salle des sports Pierre Mousset COSEC Longwy mercredi 13 mai 2026.
Bourse des émaux de Longwy et antiquités
Salle des sports Pierre Mousset COSEC 1 rue de Boismont Longwy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
2.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Jeudi 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13 19:00:00
Date(s) :
2026-05-13 2026-05-14
Evènement incontournable pour tous les passionnés des émaux de Longwy.
Exposition et vente de faïences et d’émaux anciens de Longwy, et antiquités.Tout public
2.5 .
Salle des sports Pierre Mousset COSEC 1 rue de Boismont Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 89 39 54 19
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English :
A not-to-be-missed event for all Longwy enamel enthusiasts.
Exhibition and sale of antique Longwy earthenware and enamels, and antiques.
L’événement Bourse des émaux de Longwy et antiquités Longwy a été mis à jour le 2026-03-26 par OT DU GRAND LONGWY
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