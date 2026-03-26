Bourse des émaux de Longwy et antiquités Salle des sports Pierre Mousset COSEC Longwy

Bourse des émaux de Longwy et antiquités 1 rue de Boismont Longwy 2026-05-13

Bourse des émaux de Longwy et antiquités Salle des sports Pierre Mousset COSEC Longwy mercredi 13 mai 2026.

Bourse des émaux de Longwy et antiquités

Salle des sports Pierre Mousset COSEC 1 rue de Boismont Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
2.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Jeudi 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13 19:00:00

Date(s) :
2026-05-13 2026-05-14

Evènement incontournable pour tous les passionnés des émaux de Longwy.
Exposition et vente de faïences et d’émaux anciens de Longwy, et antiquités.Tout public
2.5  .

Salle des sports Pierre Mousset COSEC 1 rue de Boismont Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 89 39 54 19 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A not-to-be-missed event for all Longwy enamel enthusiasts.
Exhibition and sale of antique Longwy earthenware and enamels, and antiques.

L’événement Bourse des émaux de Longwy et antiquités Longwy a été mis à jour le 2026-03-26 par OT DU GRAND LONGWY

À voir aussi à Longwy (Meurthe-et-Moselle)