Bourse des émaux de Longwy et antiquités Salle des sports Pierre Mousset COSEC Longwy

Bourse des émaux de Longwy et antiquités

Salle des sports Pierre Mousset COSEC 1 rue de Boismont Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

2.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Jeudi 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13 19:00:00

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-14

Evènement incontournable pour tous les passionnés des émaux de Longwy.

Exposition et vente de faïences et d’émaux anciens de Longwy, et antiquités.Tout public

2.5 .

Salle des sports Pierre Mousset COSEC 1 rue de Boismont Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 89 39 54 19

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English :

A not-to-be-missed event for all Longwy enamel enthusiasts.

Exhibition and sale of antique Longwy earthenware and enamels, and antiques.

L’événement Bourse des émaux de Longwy et antiquités Longwy a été mis à jour le 2026-03-26 par OT DU GRAND LONGWY