Bourse des guidons d’autrefois – Saint-Germain-Laprade 7 septembre 2025 07:00

Haute-Loire

Bourse des guidons d’autrefois Salle polyvalente Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Exposition de motos anciennes et de mobylettes . Bourse d’échange en extérieur. Tombola (un cyclomoteur à gagner et de nombreux autres lots).

Salle polyvalente

Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 87 89 63

English :

Exhibition of vintage motorcycles and mopeds. Outdoor swap meet. Tombola (win a moped and many other prizes).

German :

Ausstellung von alten Motorrädern und « Mopeds ». Tauschbörse im Freien. Tombola (ein Moped zu gewinnen und viele andere Preise).

Italiano :

Esposizione di moto e ciclomotori d’epoca. Incontro di scambio all’aperto. Tombola (in palio un ciclomotore e molti altri premi).

Espanol :

Exposición de motos y ciclomotores de época. Mercadillo al aire libre. Tómbola (un ciclomotor y muchos otros premios).

