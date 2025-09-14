Bourse disques & BD Halle aux houblons Brumath

Bourse disques & BD Halle aux houblons Brumath dimanche 14 septembre 2025.

Bourse disques & BD Halle aux houblons Brumath Dimanche 14 septembre, 09h00 Renseignements : commercial.tandem.events@gmail.com

Bourse Disque & BD ! L’évènement incontournable de la rentrée avec de nombreux exposants vous proposant à la vente et à l’échange : CD, DVD, VINYLES, BD, LIVRES, JEUNESSE.. Notez dans vos agendas !

Bourse Disque & BD ! L’évènement incontournable de la rentrée avec de nombreux exposants vous proposant à la vente et à l’échange : CD, DVD, VINYLES, BD, LIVRES, JEUNESSE…

.

Notez dans vos agendas !

.

Date : Dimanche 14 Septembre 2025

Horaires : De 9h à 17h

Lieu : Halle aux Houblons

Grande Rue 67500 HAGUENAU (France)

.

Tarifs :

Votre billet vous donne accès au Broc’ Land Geek

– BILLETTERIE SUR PLACE : 3 €uros

Entrée GRATUITE pour les moins de 10 ans et les personnes à mobilité réduite

.

PASS COUPE FILE : 6 €uros

Entrée sans file d’attente

Achat billetterie uniquement sur weezevent

[https://my.weezevent.com/DISQ-HAG-2025](https://my.weezevent.com/DISQ-HAG-2025)

.

PASS COUPE FILE FAMILY : 20 €uros

2 adultes + 2 enfants

Entrée sans file d’attente

Achat billetterie uniquement sur weezevent

[https://my.weezevent.com/DISQ-HAG-2025](https://my.weezevent.com/DISQ-HAG-2025)

.

PASS VIP – Accès avant ouverture officielle : 25 €uros

Entrée déballage marchand – Donne accès pendant l’installation des exposants le samedi de 15h à 20h et dimanche de 7h à 8h45 Achat billetterie uniquement sur weezevent

[https://my.weezevent.com/DISQ-HAG-2025](https://my.weezevent.com/DISQ-HAG-2025)

.

Organisation : Tandem Events France

.

Renseignements :

[tandem.events71@gmail.com](mailto:tandem.events71@gmail.com)

Infoline : 06 68 31 79 05

.

Info/ Modalités d’inscription : [commercial.tandem.events@gmail.com](mailto:commercial.tandem.events@gmail.com)

.

Merci de partager l’évènement :

[https://www.facebook.com/events/738708915496420](https://www.facebook.com/events/738708915496420)

.

Bon salon à Tous…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-14T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-14T17:00:00.000+02:00

1

commercial.tandem.events@gmail.com

Halle aux houblons 115 Grande rue 67500 Haguenau Brumath 67170 European Collectivity of Alsace