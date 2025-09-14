Bourse disques & BD Halle aux houblons Brumath
Bourse disques & BD Halle aux houblons Brumath Dimanche 14 septembre, 09h00 Renseignements : commercial.tandem.events@gmail.com
Bourse Disque & BD ! L’évènement incontournable de la rentrée avec de nombreux exposants vous proposant à la vente et à l’échange : CD, DVD, VINYLES, BD, LIVRES, JEUNESSE.. Notez dans vos agendas !
Notez dans vos agendas !
Date : Dimanche 14 Septembre 2025
Horaires : De 9h à 17h
Lieu : Halle aux Houblons
Grande Rue 67500 HAGUENAU (France)
Tarifs :
Votre billet vous donne accès au Broc’ Land Geek
– BILLETTERIE SUR PLACE : 3 €uros
Entrée GRATUITE pour les moins de 10 ans et les personnes à mobilité réduite
PASS COUPE FILE : 6 €uros
Entrée sans file d’attente
Achat billetterie uniquement sur weezevent
[https://my.weezevent.com/DISQ-HAG-2025](https://my.weezevent.com/DISQ-HAG-2025)
PASS COUPE FILE FAMILY : 20 €uros
2 adultes + 2 enfants
Entrée sans file d’attente
Achat billetterie uniquement sur weezevent
[https://my.weezevent.com/DISQ-HAG-2025](https://my.weezevent.com/DISQ-HAG-2025)
PASS VIP – Accès avant ouverture officielle : 25 €uros
Entrée déballage marchand – Donne accès pendant l’installation des exposants le samedi de 15h à 20h et dimanche de 7h à 8h45 Achat billetterie uniquement sur weezevent
[https://my.weezevent.com/DISQ-HAG-2025](https://my.weezevent.com/DISQ-HAG-2025)
Organisation : Tandem Events France
Renseignements :
[tandem.events71@gmail.com](mailto:tandem.events71@gmail.com)
Infoline : 06 68 31 79 05
Info/ Modalités d’inscription : [commercial.tandem.events@gmail.com](mailto:commercial.tandem.events@gmail.com)
[https://www.facebook.com/events/738708915496420](https://www.facebook.com/events/738708915496420)
Bon salon à Tous…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-14T09:00:00.000+02:00
Fin : 2025-09-14T17:00:00.000+02:00
commercial.tandem.events@gmail.com
Halle aux houblons 115 Grande rue 67500 Haguenau Brumath 67170 European Collectivity of Alsace