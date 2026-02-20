Bourse d’oiseaux d’élevage à Clesles Salle socio-culturelle Clesles
Salle socio-culturelle Rue de la Galoche Clesles Marne
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 12:00:00
2026-03-29
Le Club Champenois des Ornithologues Amateurs organise une bourse d’oiseaux d’élevage le dimanche 29 mars 2026 à la salle socio-culturelle de Clesles.
Rendez-vous de 9h à 12h et de 13h30 à 17h pour découvrir différentes espèces d’oiseaux d’élevage et échanger avec des passionnés.
Entrée gratuite.
Des enveloppes surprises 100 % gagnantes seront proposées au tarif de 2 €. .
Salle socio-culturelle Rue de la Galoche Clesles 51260 Marne Grand Est ludot.c@free.fr
English : Bourse d’oiseaux d’élevage à Clesles
The Club Champenois des Ornithologues Amateurs is organizing a breeding bird sale on Sunday March 29, 2026 at the Salle Socio-Culturelle in Clesles.
