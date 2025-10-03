Bourse du bois des caures antiquités militaires et vieux papiers Site des vieux métiers Azannes-et-Soumazannes

Bourse du bois des caures antiquités militaires et vieux papiers

Site des vieux métiers Domaine des Roises Azannes-et-Soumazannes Meuse

L’Association Woëvre et Othain 14/18 organise sa 3e bourse d’antiquités militaires et vieux papiers sur le site des Vieux Métiers d’Azannes .

Événement ouvert aux particuliers et professionnels et s’adresse à tout public passionnés, néophytes ou non et même aux curieux !

Restauration sur place.

L’après-midi, participez à la marche du souvenir de la bataille de Verdun au départ d’Azannes également.

– L’événement se situe sur le site des Vieux Métiers d’Azannes . L’arrivée se fera par le village de Romagne-sous-les-Côtes, la route étant en sens unique le jour de l’événement.

– Un nouveau parking a été créé depuis l’édition, merci de vous garer sur celui-ci en priorité.

– Dans un premier temps, l’accueil des exposants se fera le samedi 21 février 2026 à partir de 15h, et jusqu’à 20h.

La salle est surveillée la nuit. Dans un second temps, l’accueil des exposants se fera le dimanche 22 février 2026 à partir de 5h30.

– Les portes seront ouvertes au public à partir de 7h30.

– La restauration sur place sera assurée par l’association, avec des croissants et des pâtés lorrains à l’ouverture, suivi d’un barbecue à partir de 11h.

Site des vieux métiers Domaine des Roises Azannes-et-Soumazannes 55150 Meuse Grand Est +33 6 78 37 85 97 bourse.bois.caures@gmail.com

English :

The Woëvre et Othain 14/18 Association is organizing its 3rd bourse for military antiques and old papers at the Vieux Métiers d?Azannes site.

The event is open to individuals and professionals alike, and is open to all: enthusiasts, neophytes and even the curious!

Catering on site.

In the afternoon, take part in the Battle of Verdun Remembrance Walk, also departing from Azannes.

Practical info:

– The event takes place at the Vieux Métiers d’Azannes site. The arrival will be via the village of Romagne-sous-les-Côtes, the road being one-way on the day of the event.

– A new parking lot has been created since the last edition, so please give priority to parking there.

– Initially, exhibitors will be welcomed on Saturday, February 21, 2026 from 3pm to 8pm.

The hall is guarded at night. Secondly, exhibitors will be welcomed on Sunday February 22, 2026 from 5:30 am.

– Doors will be open to the public from 7.30am.

– On-site catering will be provided by the association, with croissants and pâtés lorrains at the opening, followed by a barbecue from 11am.

– Online ticketing is available. Visitors with online reservations will have a dedicated queue.

German :

Der Verein Woëvre et Othain 14/18 organisiert seine 3. Börse für militärische Antiquitäten und Altpapier auf dem Gelände der Vieux Métiers d’Azannes (Alte Handwerke).

Die Veranstaltung ist offen für Privatpersonen und Gewerbetreibende und richtet sich an alle: Liebhaber, Neulinge oder Nicht-Liebhaber und sogar Neugierige!

Verpflegung vor Ort.

Am Nachmittag können Sie am Gedenkmarsch zur Schlacht von Verdun teilnehmen, der ebenfalls in Azannes beginnt.

Praktische Informationen

– Die Veranstaltung findet auf dem Gelände der Vieux Métiers d’Azannes statt. Die Ankunft erfolgt durch das Dorf Romagne-sous-les-Côtes, wobei die Straße am Tag der Veranstaltung als Einbahnstraße ausgewiesen ist.

– Seit der Veranstaltung wurde ein neuer Parkplatz eingerichtet, bitte parken Sie vorrangig auf diesem.

– Zunächst werden die Aussteller am Samstag, den 21. Februar 2026, ab 15 Uhr bis 20 Uhr empfangen.

Die Halle wird nachts bewacht. In einer zweiten Phase werden die Aussteller am Sonntag, den 22. Februar 2026, ab 5:30 Uhr empfangen.

– Die Türen werden ab 7.30 Uhr für das Publikum geöffnet.

– Für das leibliche Wohl vor Ort ist gesorgt. Zur Eröffnung gibt es Croissants und lothringische Pasteten, ab 11 Uhr folgt ein Grillfest.

– Ein Ticketverkauf ist online verfügbar. Für Besucher, die online reserviert haben, wird eine eigene Warteschlange eingerichtet.

Italiano :

L’Associazione Woëvre et Othain 14/18 organizza il suo 3° salone dell’antiquariato militare e delle carte antiche presso il sito Vieux Métiers d’Azannes .

L’evento è aperto a privati e professionisti e si rivolge a tutti: appassionati, neofiti e anche curiosi!

Ristorazione in loco.

Nel pomeriggio, partecipate alla Passeggiata in memoria della battaglia di Verdun, sempre con partenza da Azannes.

Informazioni pratiche:

– L’evento si svolge presso il sito Vieux Métiers d’Azannes . L’arrivo sarà nel villaggio di Romagne-sous-les-Côtes, poiché il giorno dell’evento la strada sarà a senso unico.

– Dopo l’ultima edizione è stato creato un nuovo parcheggio, per cui si prega di dare la precedenza al parcheggio.

– Inizialmente, gli espositori saranno accolti sabato 21 febbraio 2026 dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Il padiglione è sorvegliato di notte. In secondo luogo, gli espositori saranno accolti domenica 22 febbraio 2026 dalle ore 5.30.

– Le porte saranno aperte al pubblico dalle 7.30.

– L’associazione si occuperà della ristorazione in loco, con croissant e pâté lorrains all’inaugurazione, seguiti da un barbecue a partire dalle 11.00.

– È possibile acquistare i biglietti online. Ai visitatori che hanno prenotato online sarà riservata una coda.

Espanol :

La asociación Woëvre et Othain 14/18 organiza su 3ª feria de antigüedades militares y papeles antiguos en el recinto Vieux Métiers d’Azannes .

El evento está abierto a particulares y profesionales y está abierto a todos: ¡aficionados, neófitos e incluso curiosos!

Restauración in situ.

Por la tarde, participe en la Marcha del Recuerdo de la Batalla de Verdún, también con salida desde Azannes.

Información práctica:

– El evento tendrá lugar en el sitio Vieux Métiers d’Azannes . La meta se situará en el pueblo de Romagne-sous-les-Côtes, ya que la carretera será de sentido único el día de la prueba.

– Desde la última edición se ha creado un nuevo aparcamiento, por lo que le rogamos que dé prioridad a aparcar allí.

– En principio, los expositores serán recibidos el sábado 21 de febrero de 2026 de 15:00 a 20:00 horas.

El pabellón estará vigilado por la noche. En segundo lugar, se dará la bienvenida a los expositores el domingo 22 de febrero de 2026 a partir de las 5.30 h.

– Las puertas se abrirán al público a partir de las 7.30 h.

– La asociación se encargará del catering in situ, con croissants y patés lorrains en la inauguración, seguidos de una barbacoa a partir de las 11h.

– Las entradas pueden adquirirse en línea. Los visitantes que hayan reservado en línea tendrán una cola reservada.

