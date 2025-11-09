Bourse en Livres #3 La Clayette
Salle des Fêtes La Clayette Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-09
Le Petit Rameur organise la troisième édition de sa Bourse en Livres le dimanche 9 novembre 2025 à la Salle des Fêtes de La Clayette.
Elle sera ouverte aux particuliers, aux associations avec un lien culturel ou social, et aux métiers autour du livre (rénovation, reliure, marque pages, stylos, cartes…).
Horaires 9h 18h
Entrée gratuite pour les visiteurs
Buvette et petite restauration
Prix de l’emplacement 6 euros la table pour les vendeurs.
Plus d’infos ici https://www.voyageenlivres.com/index.php/bourse-en-livres/ .
Salle des Fêtes La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 93 77 40 alain.crozier@laposte.net
