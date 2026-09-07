Bourse en Livres #4 La Clayette
dimanche 8 novembre 2026 · La Clayette
Informations pratiques
La Clayette
Bourse en Livres #4
Salle des Fêtes La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 09:00:00
fin : 2026-11-08 18:00:00
Date(s) :
2026-11-08
Le Petit Rameur organise la 4ème édition de sa bourse en livres à la salle des fêtes de La Clayette. Le succès s’affirme année après année. Environ 400 visiteurs l’an dernier.
Elle sera ouverte aux particuliers, aux associations avec un lien culturel ou social, et aux métiers autour du livre (rénovation, reliure, marque pages, stylos, cartes…).
Prix de l’emplacement : 6 euros la table pour les vendeurs. Inscription obligatoire.
Buvette et snacking sur place. .
Salle des Fêtes La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 93 77 40 alain.crozier@laposte.net
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English : Bourse en Livres #4
L’événement Bourse en Livres #4 La Clayette a été mis à jour le 2026-09-07 par LA CLAYETTE – CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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