Informations pratiques

La Clayette

Bourse en Livres #4

Salle des Fêtes La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 09:00:00

fin : 2026-11-08 18:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Le Petit Rameur organise la 4ème édition de sa bourse en livres à la salle des fêtes de La Clayette. Le succès s’affirme année après année. Environ 400 visiteurs l’an dernier.

Elle sera ouverte aux particuliers, aux associations avec un lien culturel ou social, et aux métiers autour du livre (rénovation, reliure, marque pages, stylos, cartes…).

Prix de l’emplacement : 6 euros la table pour les vendeurs. Inscription obligatoire.

Buvette et snacking sur place. .

Salle des Fêtes La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 93 77 40 alain.crozier@laposte.net

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English : Bourse en Livres #4

L’événement Bourse en Livres #4 La Clayette a été mis à jour le 2026-09-07 par LA CLAYETTE – CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais