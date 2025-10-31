Bourse enfance et puériculture

Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Cette bourse d’automne est organisée, dans le souci d’une économie durable, afin que les parents souhaitant se séparer de matériel ou de vêtements d’enfant, et ceux désirant s’équiper puissent le faire dans les meilleurs conditions.

L’Association Familiale Laïque (A.F.L) du secteur de Rodez organise une BOURSE ENFANCE de vêtements d’enfants (0 16 ans), de matériel de puériculture et autres équipements. L’entrée est libre et gratuite pour toutes les personnes acheteuses Les personnes souhaitant tenir un stand individuel s’acquitteront de l’adhésion annuelle 2025 à l’association (10€) ou d’une participation de 5€ pour les adhérents 2025. L’inscription se fera par téléphone ou SMS (06.43.97.76.86 et 06.37.72.22.32) ou par mail (afl.rodez12@gmail.com). .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

This autumn fair is organized with sustainable economy in mind, so that parents wishing to part with children?s equipment or clothing, and those wishing to purchase new equipment, can do so under the best possible conditions.

German :

Diese Herbstbörse wird im Sinne einer nachhaltigen Wirtschaft organisiert, damit Eltern, die sich von Kindermaterial oder -kleidung trennen möchten, und diejenigen, die sich neu ausstatten wollen, dies zu den besten Bedingungen tun können.

Italiano :

Questa fiera autunnale è organizzata per garantire che i genitori che desiderano separarsi dalle attrezzature o dall’abbigliamento dei propri figli, o coloro che cercano di acquistare nuovi articoli, possano farlo nelle migliori condizioni possibili.

Espanol :

Esta feria de otoño se organiza para que los padres que deseen desprenderse del equipamiento o la ropa de sus hijos, o los que quieran comprar artículos nuevos, puedan hacerlo en las mejores condiciones.

L’événement Bourse enfance et puériculture Rodez a été mis à jour le 2025-10-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)