BOURSE ENFANT vêtements, jouets et puériculture Montfaucon-en-Velay

BOURSE ENFANT vêtements, jouets et puériculture Montfaucon-en-Velay dimanche 12 octobre 2025.

BOURSE ENFANT vêtements, jouets et puériculture

Gymnase Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Cette année l’association de parents d’élèves Abel Grimmer vous propose de faire du tri!!! Au gymnase / bourse enfant.

2,50€ le mètre !

Une buvette sera tenue sur place par l’association et proposera boissons et de quoi grignoter.

Gymnase Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

This year, the Abel Grimmer parents’ association invites you to sort!!! In the gymnasium / children’s market.

2.50? per meter!

A refreshment stall will be set up by the association, offering drinks and snacks.

German :

Dieses Jahr bietet die Elternvereinigung Abel Grimmer Ihnen die Möglichkeit zu sortieren!!! In der Turnhalle / Kinderbörse.

2,50? pro Meter!

Der Verein bietet Getränke und Snacks an.

Italiano :

Quest’anno l’associazione dei genitori Abel Grimmer vi offre la possibilità di smistare i vostri vestiti! Nella palestra/mercato dei bambini.

2,50 al metro!

L’associazione allestirà un punto di ristoro con bevande e snack.

Espanol :

Este año, la asociación de padres Abel Grimmer te ofrece la posibilidad de clasificar tu ropa En el gimnasio / mercado infantil.

2,50 el metro

La asociación instalará una zona de restauración con bebidas y tentempiés.

