BOURSE ENFANT vêtements, jouets et puériculture Montfaucon-en-Velay dimanche 12 octobre 2025.
Gymnase Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Cette année l’association de parents d’élèves Abel Grimmer vous propose de faire du tri!!! Au gymnase / bourse enfant.
2,50€ le mètre !
Une buvette sera tenue sur place par l’association et proposera boissons et de quoi grignoter.
Gymnase Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
This year, the Abel Grimmer parents’ association invites you to sort!!! In the gymnasium / children’s market.
2.50? per meter!
A refreshment stall will be set up by the association, offering drinks and snacks.
German :
Dieses Jahr bietet die Elternvereinigung Abel Grimmer Ihnen die Möglichkeit zu sortieren!!! In der Turnhalle / Kinderbörse.
2,50? pro Meter!
Der Verein bietet Getränke und Snacks an.
Italiano :
Quest’anno l’associazione dei genitori Abel Grimmer vi offre la possibilità di smistare i vostri vestiti! Nella palestra/mercato dei bambini.
2,50 al metro!
L’associazione allestirà un punto di ristoro con bevande e snack.
Espanol :
Este año, la asociación de padres Abel Grimmer te ofrece la posibilidad de clasificar tu ropa En el gimnasio / mercado infantil.
2,50 el metro
La asociación instalará una zona de restauración con bebidas y tentempiés.
L’événement BOURSE ENFANT vêtements, jouets et puériculture Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2025-09-11 par Haut Pays du Velay Tourisme