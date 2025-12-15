Bourse et concours de puzzle Rue du Patronage Loireauxence

Bourse et concours de puzzle

Rue du Patronage Espace Alexandre Gautier Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-08

Le FSE du Collège Camille Lepage de Varades organise son concours de puzzles le samedi 7 et dimanche 8 février 2026.

Cet événement familial et convivial contribuera à financer différents projets au bénéfice des élèves du collège.

Plusieurs catégories vous sont proposées durant ce week-end: junior, débutant, confirmé, expert et mystère.

Une bourse aux puzzles est également organisé pendant tout le concours.

Passionnés ou amateurs, venez passez un bon moment autour d’un puzzle! Chaque équipe repart avec son puzzle et des cadeaux pour les meilleurs !

Sur place, nous vous proposerons une petite restauration salée et sucrée et des boissons. Vous pouvez réserver une formule salée dès votre inscription.

Inscription obligatoire via Hello Asso avant le 11 janvier. .

fse.collegecamillelepage.varades@gmail.com

English :

The ESF of Collège Camille Lepage in Varades is organizing its jigsaw puzzle competition on Saturday February 7 and Sunday February 8, 2026.

