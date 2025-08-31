Bourse et exposition d’oiseaux exotiques Salle Georges Le Meur Châteauneuf-du-Faou
Bourse et exposition d’oiseaux exotiques
Salle Georges Le Meur Penn ar pont Châteauneuf-du-Faou Finistère
Les Oiseaux des Rives de l’Aulne (LORA29) organisent, le 31 août, une bourse aux oiseaux exotiques, à l’espace Georges LE MEUR à CHATEAUNEUF DU FAOU.
> Elle est ouverte toute la journée
> Repas chaud possible sur place.
> Contact et règlement lora.29s@orange.fr .
Salle Georges Le Meur Penn ar pont Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 7 89 80 00 37
