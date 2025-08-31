Bourse et exposition d’oiseaux exotiques Salle Georges Le Meur Châteauneuf-du-Faou

Salle Georges Le Meur Penn ar pont Châteauneuf-du-Faou Finistère

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

2025-08-31

Les Oiseaux des Rives de l’Aulne (LORA29) organisent, le 31 août, une bourse aux oiseaux exotiques, à l’espace Georges LE MEUR à CHATEAUNEUF DU FAOU.

> Elle est ouverte toute la journée

> Repas chaud possible sur place.

> Contact et règlement lora.29s@orange.fr .

Salle Georges Le Meur Penn ar pont Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 7 89 80 00 37

