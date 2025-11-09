Bourse et exposition numismatique Ferrières Martigues
Bourse et exposition numismatique Ferrières Martigues dimanche 9 novembre 2025.
Bourse et exposition numismatique
Dimanche 9 novembre 2025 de 9h à 17h. Ferrières Espace Simone Veil Martigues Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 17:00:00
2025-11-09
Vous pourrez exposer, échanger ou faire estimer vos plus belles pièces. Rendez-vous à l’espace Simone Veil à Martigues pour découvrir l’univers des collectionneurs.
L’Association Numismatique du Pays Martégal vous accueille pour échanger, partager vos monnaies, timbres, cartes postales… .
Ferrières Espace Simone Veil Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 23 77 87 68 assonumimartegal@hotmail.fr
English :
You can exhibit, exchange, or have your finest pieces appraised. Visit the Espace Simone Veil in Martigues to discover the world of collectors.
German :
Sie können Ihre schönsten Stücke ausstellen, tauschen oder schätzen lassen. Besuchen Sie den Espace Simone Veil in Martigues und entdecken Sie die Welt der Sammler.
Italiano :
Potrete esporre, scambiare o far valutare i vostri pezzi più belli. Venite all’Espace Simone Veil di Martigues per scoprire il mondo dei collezionisti.
Espanol :
Puede exponer, intercambiar o tasar sus mejores piezas. Visite el Espace Simone Veil en Martigues para descubrir el mundo del coleccionismo.
L’événement Bourse et exposition numismatique Martigues a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme de Martigues