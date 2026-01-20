Bourse et Troc aux livres Activ’Senior Valence

Bourse et Troc aux livres

Activ’Senior 6 rue Brunet Valence Drôme

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19 17:00:00

2026-02-19

Troc de livres à l’association Activ’sénior, il y en aura pour tous les goûts!

Activ’Senior 6 rue Brunet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 16 06 60 contact@activsenior.com

English :

The Activ?sénior association will be holding a book exchange with something for everyone!

