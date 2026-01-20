Bourse et Troc aux livres Activ’Senior Valence
Bourse et Troc aux livres Activ’Senior Valence jeudi 19 février 2026.
Bourse et Troc aux livres
Activ’Senior 6 rue Brunet Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19 17:00:00
Date(s) :
2026-02-19
Troc de livres à l’association Activ’sénior, il y en aura pour tous les goûts!
Activ’Senior 6 rue Brunet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 16 06 60 contact@activsenior.com
English :
The Activ?sénior association will be holding a book exchange with something for everyone!
