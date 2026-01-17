Bourse exposition auto rétro des Bielles Brevannaises Brevans

Bourse exposition auto rétro des Bielles Brevannaises

Place de la Mare Brevans Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Exposition sur le thème de la voiture de collection ou sportive, animations, promenade gratuite, baptême en voitures de collection au profit des enfants malades, jeux, repas .

Place de la Mare Brevans 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté bielles.brevannaises@laposte.net

English : Bourse exposition auto rétro des Bielles Brevannaises

