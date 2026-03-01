Bourse Exposition de Minéraux Fossiles et Insectes 51ème édition Salle des fêtes de Gentilly Nancy

Bourse Exposition de Minéraux Fossiles et Insectes 51ème édition

Salle des fêtes de Gentilly 5001F Avenue du Rhin Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

2026-03-21

L’ALAST organise sa 51ème bourse annuelle minéraux, fossiles et insectes.

Vous n’allez pas vous ennuyer ! Le spectacle est assuré par des exposants venus de France du monde entier avec des collections admirables.

Le monde minéral n’a pas fini de nous étonner. Celui des insectes non plus vous pourrez même les voir vivre et évoluer comme dans leur milieu naturel.

Que vous soyez simple promeneur ou vrai collectionneur, vous ne serez pas déçus. Petits et grands y trouveront leur compte.

Des professeurs de l’école de géologie seront présents avec leur matériel d’observation et répondront à toutes vos questions.

Vous pourrez aussi voir une très intéressante exposition faite par un membre du CNRS sur l’évolution de la vie sur terre.

Les enfants ne seront pas oubliés rendez-vous au stand de l’ALAST pour profiter des animations qui leur seront réservées.

Une visite passionnante en perspective ne manquez pas l’occasion.

Informations pratiques:

Parking gratuit rue Capitaine Guynemer.

Entrée gratuite pour les moins de 12 ans.Tout public

Salle des fêtes de Gentilly 5001F Avenue du Rhin Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 63 86 60 06

English :

ALAST organizes its 51st annual mineral, fossil and insect bourse.

You won?t be bored! Exhibitors from all over France and the world will be putting on a show with their admirable collections.

The mineral world never ceases to amaze. You can even see them live and evolve as they would in their natural environment.

Whether you’re just a walker or a real collector, you won’t be disappointed. There’s something for everyone.

Teachers from the School of Geology will be on hand with their observation equipment to answer all your questions.

You’ll also be able to see a very interesting exhibition by a member of the CNRS on the evolution of life on earth.

Children won’t be forgotten either: visit the ALAST stand to take advantage of the activities reserved for them.

A fascinating visit in prospect: don?t miss the opportunity.

Practical information:

Free parking on rue Capitaine Guynemer.

Free admission for children under 12.

