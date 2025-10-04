Bourse-exposition L’odyssée des poissons Thionville
Bourse-exposition L’odyssée des poissons Thionville samedi 4 octobre 2025.
Bourse-exposition L’odyssée des poissons
14 route du Buchel Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Début : Samedi Samedi 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-04
Cette année pour notre bourse-exposition, venez découvrir une vingtaine d’exposants venus des quatre coins de l’Europe proposants des minéraux, fossiles, bijoux et lithothérapie. Cette année, le thème de l’exposition portera sur l’odyssée des poisson.
Notre traditionnelle tombola 100% gagnante sera présente avec des exemplaires de minéraux et fossiles venants de notre région, comme de la France entière.
Afin d’agrémenter votre visite, des animations vous seront proposées (pêche et fouille de fossiles et minéraux).
Buvette et Restauration sur placeTout public
14 route du Buchel Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 25 97 geolor.secretariat@gmail.com
English :
This year’s bourse-exhibition will feature some twenty exhibitors from all over Europe, selling minerals, fossils, jewelry and lithotherapy. This year’s theme is the fish odyssey.
Our traditional 100% winning tombola will be on display, with examples of minerals and fossils from our region, as well as from all over France.
To enhance your visit, you’ll be able to take part in fishing and mineral and fossil digging activities.
Refreshments and Catering on site
German :
Auf unserer diesjährigen Börse werden Sie rund 20 Aussteller aus ganz Europa antreffen, die Mineralien, Fossilien, Schmuck und Lithotherapie anbieten. Das Thema der diesjährigen Ausstellung ist die Odyssee der Fische.
Unsere traditionelle Tombola mit 100%igen Gewinnen wird mit Mineralien und Fossilien aus unserer Region und aus ganz Frankreich bestückt sein.
Um Ihren Besuch noch interessanter zu gestalten, werden Ihnen Animationen angeboten (Angeln und Ausgraben von Fossilien und Mineralien).
Getränke und Speisen vor Ort
Italiano :
All’esposizione-borsa di quest’anno, venite a scoprire una ventina di espositori provenienti da tutta Europa che vendono minerali, fossili, gioielli e litoterapia. Il tema della mostra di quest’anno è l’odissea dei pesci.
Sarà esposta la nostra tradizionale tombola vincente al 100%, con esempi di minerali e fossili provenienti dalla nostra regione e da tutta la Francia.
Per rendere la visita ancora più piacevole, verranno proposte diverse attività (pesca e scavo di fossili e minerali).
Rinfreschi e cibo sul posto
Espanol :
En la exposición-feria de este año, venga a descubrir una veintena de expositores de toda Europa que venden minerales, fósiles, joyas y litoterapia. El tema de la exposición de este año es la odisea de los peces.
Nuestra tradicional tómbola, ganadora del 100% de los premios, estará expuesta con ejemplares de minerales y fósiles de nuestra región y de toda Francia.
Para que su visita sea aún más agradable, le propondremos diversas actividades (pesca y excavación de fósiles y minerales).
Refrescos y comida in situ
