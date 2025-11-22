Bourse exposition minéraux fossiles insectes Frouard

Bourse exposition minéraux fossiles insectes

Passionnés de géologie, de paléontologie ou tout simplement curieux ? Venez (re)découvrir les merveilles de la nature lors de la 3¿ Bourse-Exposition des minéraux, fossiles et insectes à Frouard !

¿¿ Espace Ermitage

¿¿ Samedi 22 novembre de 13h à 18h

¿¿ Dimanche 23 novembre de 10h à 18h

¿¿ Entrée 3 €

Pierres précieuses, fossiles rares, insectes étonnants… une exposition fascinante pour petits et grands !Tout public

99 avenue de la Libération Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 49 23 05

English :

Are you passionate about geology, paleontology or simply curious? Come and (re)discover the wonders of nature at the 3¿ Bourse-Exposition of minerals, fossils and insects in Frouard!

espace Ermitage

saturday, November 22, 1pm to 6pm

sunday, November 23, 10am-6pm

admission: 3 ?

Precious stones, rare fossils, astonishing insects? a fascinating exhibition for young and old!

German :

Begeistert von Geologie, Paläontologie oder einfach nur neugierig? Entdecken Sie die Wunder der Natur bei der 3¿ Börse-Ausstellung für Mineralien, Fossilien und Insekten in Frouard (wieder)!

¿¿ Espace Ermitage

¿¿ Samstag, 22. November von 13 bis 18 Uhr

¿¿ Sonntag, 23. November, von 10 bis 18 Uhr

¿¿¿ Eintritt: 3?

Edelsteine, seltene Fossilien, erstaunliche Insekten? eine faszinierende Ausstellung für Groß und Klein!

Italiano :

Siete appassionati di geologia, paleontologia o semplicemente curiosi? Venite a (ri)scoprire le meraviglie della natura alla 3¿ Bourse-Esposizione di minerali, fossili e insetti a Frouard!

spazio Ermitage

sabato 22 novembre dalle 13.00 alle 18.00

domenica 23 novembre dalle 10.00 alle 18.00

ingresso: 3?

Pietre preziose, fossili rari, insetti sorprendenti: una mostra affascinante per grandi e piccini!

Espanol :

¿Le apasiona la geología, la paleontología o simplemente siente curiosidad? Venga a (re)descubrir las maravillas de la naturaleza en la 3¿ Bolsa-Exposición de minerales, fósiles e insectos de Frouard

espacio Ermitage

sábado 22 de noviembre de 13:00 a 18:00

domingo 23 de noviembre de 10:00 a 18:00

entrada: 3

Piedras preciosas, fósiles raros, insectos sorprendentes… ¡una exposición fascinante para grandes y pequeños!

