Bourse Exposition Gymnase de La Prat Saint-Germain-des-Fossés

Gymnase de La Prat Allée des Sports Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2026-03-21 09:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
2026-03-21 2026-03-22
Bourse Expositions de modélisme ferroviaire organisée par le Noeud Ferroviaire 03.
Gymnase de La Prat Allée des Sports Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 10 39 67
English :
Model railway exhibition organized by Noeud Ferroviaire 03.
