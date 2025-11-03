Bourse Fondation Siemens France – STEM’Pulse Siemens Courbevoie

Bourse Fondation Siemens France – STEM’Pulse Lundi 3 novembre, 00h30 Siemens Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-03T00:30:00+01:00 – 2025-11-03T23:59:00+01:00

Fin : 2025-11-03T00:30:00+01:00 – 2025-11-03T23:59:00+01:00

Du 15 sept.–15 nov. 2025 (Candidatez dès maintenant sur notre site !)

À l’occasion de ses 175 ans, Siemens France, en partenariat avec La Puissance du Lien, lance la bourse STEM’Pulse, un programme inédit destiné à encourager la place des femmes dans les métiers scientifiques et technologiques. Doté d’un montant global de 175 000 €, ce dispositif vise à soutenir douze femmes : étudiantes, entrepreneures ou en reconversion professionnelle, souhaitant s’engager dans une carrière liée aux sciences, technologies, ingénierie ou mathématiques (STEM).

Plus qu’une aide financière, STEM’Pulse est une expérience d’accompagnement complète sur trois à quatre ans : mentorat, mise en réseau, accompagnement personnalisé, participation à des événements inspirants… L’objectif est d’offrir à chaque lauréate les ressources, la visibilité et la confiance nécessaires pour concrétiser son projet professionnel et devenir à son tour une source d’inspiration pour d’autres.

À travers ce programme, Siemens et La Puissance du Lien réaffirment leur volonté commune de favoriser la diversité et l’inclusion dans les filières technologiques, tout en valorisant des parcours féminins qui contribuent à façonner l’innovation et à faire évoluer les représentations du monde industriel et scientifique.

Candidatez dès maintenant ! Vous avez jusqu’au 15 novembre 2025 !

Informations et candidature sur notre site Siemens.

Siemens 16 PLACE DE L’IRIS 92400 COURBEVOIE Courbevoie 92400 Quartier Gambetta Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.siemens.com/fr/fr.html »}]

Accompagner les femmes dans les STEM : une bourse de 175 000 € pour révéler les carrières scientifiques et technologiques. bourse STEM’Pulse Femmes ambitieuses

Siemens & La puissance du Lien