AGENDA · Cozes
Bourse Fripouvét’ Cozes
samedi 10 octobre 2026 · Cozes
Informations pratiques
Cozes
Bourse Fripouvét’
Logis de Sorlut Cozes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-10 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11
Bourse Fripouvét’ au Logis de Sorlut à Cozes.
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Logis de Sorlut Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 95 47
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English :
Bourse Fripouvét’ at Logis de Sorlut in Cozes.
L’événement Bourse Fripouvét’ Cozes a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique
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