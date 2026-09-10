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AGENDA · Cozes

Bourse Fripouvét’ Cozes

samedi 10 octobre 2026 · Cozes

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Logis de Sorlut
Ville
17120 Cozes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Cozes

Bourse Fripouvét’

Logis de Sorlut Cozes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-10 18:00:00

Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11

Bourse Fripouvét’ au Logis de Sorlut à Cozes.
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Logis de Sorlut Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 95 47 

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English :

Bourse Fripouvét’ at Logis de Sorlut in Cozes.

L’événement Bourse Fripouvét’ Cozes a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique

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