Informations pratiques

Cozes

Bourse Fripouvét’

Logis de Sorlut Cozes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-10 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Bourse Fripouvét’ au Logis de Sorlut à Cozes.

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Logis de Sorlut Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 95 47

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English :

Bourse Fripouvét’ at Logis de Sorlut in Cozes.

L’événement Bourse Fripouvét’ Cozes a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique