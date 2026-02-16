Bourse FripouVêt’

rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08

.

rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 52 29 csc.meschers@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bourse FripouVêt’ Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-02-16 par Royan Atlantique