BOURSE GEEK & POKEMON ESPACE EDOUARD LANDRAIN Ancenis 6 juillet 2025

Durant cette journée, ce salon rassemblera de nombreux exposants venus de toute la région et des régions limitrophes sur une surface de 1400 m², dont l’objectif est de vendre, d’échanger ou de partager leur passion : Geek, pop Culture, miniatures, jouets vintage, univers steampunk, jeux de rôle, héros, fantasy, sciences fiction, monde imaginaire, figurines, mangas, lego, playmo, consoles de salon, jeux vidéo, skylanders, pet-shop, comics, bandes dessinées, jeux de société, figurines, livres de SF, Fantastique, dvd, films cultes, jeux de cartes, goodies de séries TV actuelles et rétro, etc… Sans oublier les cartes POKEMON…

*** BOURSE D’ECHANGE POKEMON ***

Un ESPACE sera dédié pour une Bourse d’échange POKÉMON…

Ce sera l’occasion parfaite de partager, compléter votre collection et rencontrer d’autres passionnés dans un espace dédié.

Lieu :

ESPACE EDOUARD LANDRAIN

Boulevard de Kirkham

ANCENIS SAINT GEREON 44150

Horaires :

DIMANCHE : 9h à 17h.

Organisation : Tandem Events France et Geek and Co

Renseignements :

[brocland.cie@gmail.com](mailto:brocland.cie@gmail.com)

Infoline : 06 68 31 79 05

Commercial : 06 81 01 12 54

Bon Salon à Tous.

ESPACE EDOUARD LANDRAIN Boulevard de Kirkham Ancenis 44150 Loire-Atlantique