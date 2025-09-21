Bourse Heiteren
Bourse Heiteren dimanche 21 septembre 2025.
Bourse
Heiteren Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21 15:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Affaires enfants et vêtements (enfants et adultes). Repas du midi du 12 mai Tourte vigneronne/salade. Fromage et Dessert maison et café
Repas du midi du 15 septembre Poêlée alsacienne (choucroute avec knepflés) Dessert maison et café
Buvette et petite restauration sur place
Vêtements adultes et enfants, articles de puériculture. Petite restauration et buvette sur place. 0 .
Heiteren 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 33 26 48 18
English :
Children’s stuff and clothes (children and adults). Lunch on May 12 Winegrower’s pie/salad. Cheese and home made dessert and coffee
Lunch on September 15: Alsatian pan (sauerkraut with knepflés) Home-made dessert and coffee
Refreshment bar and snacks on the spot
German :
Kindersachen und Kleidung (Kinder und Erwachsene). Mittagessen am 12. Mai Tourte vigneronne/salade. Hausgemachter Käse und Dessert und Kaffee
Mittagsmahlzeit vom 15. September: Elsässische Pfanne (Sauerkraut mit Knöpfle) Hausgemachtes Dessert und Kaffee
Getränke und kleine Snacks vor Ort
Italiano :
Oggetti e vestiti per bambini (bambini e adulti). Pranzo del 12 maggio: Tourte vigneronne/insalata. Formaggio e dessert fatti in casa e caffè
Pranzo del 15 settembre: carne alsaziana in padella (crauti con knepflé) Dolce della casa e caffè
Rinfreschi e spuntini in loco
Espanol :
Cosas y ropa para niños (niños y adultos). Almuerzo del 12 de mayo: Tourte vigneronne/ensalada. Queso casero y postre y café
Comida del 15 de septiembre: Carne a la sartén alsaciana (chucrut con knepflés) Postre casero y café
Refrescos y tentempiés in situ
