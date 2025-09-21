Bourse Heiteren

Bourse Heiteren dimanche 21 septembre 2025.

Bourse

Heiteren Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 15:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Affaires enfants et vêtements (enfants et adultes). Repas du midi du 12 mai Tourte vigneronne/salade. Fromage et Dessert maison et café

Repas du midi du 15 septembre Poêlée alsacienne (choucroute avec knepflés) Dessert maison et café

Buvette et petite restauration sur place

Vêtements adultes et enfants, articles de puériculture. Petite restauration et buvette sur place. 0 .

Heiteren 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 33 26 48 18

English :

Children’s stuff and clothes (children and adults). Lunch on May 12 Winegrower’s pie/salad. Cheese and home made dessert and coffee

Lunch on September 15: Alsatian pan (sauerkraut with knepflés) Home-made dessert and coffee

Refreshment bar and snacks on the spot

German :

Kindersachen und Kleidung (Kinder und Erwachsene). Mittagessen am 12. Mai Tourte vigneronne/salade. Hausgemachter Käse und Dessert und Kaffee

Mittagsmahlzeit vom 15. September: Elsässische Pfanne (Sauerkraut mit Knöpfle) Hausgemachtes Dessert und Kaffee

Getränke und kleine Snacks vor Ort

Italiano :

Oggetti e vestiti per bambini (bambini e adulti). Pranzo del 12 maggio: Tourte vigneronne/insalata. Formaggio e dessert fatti in casa e caffè

Pranzo del 15 settembre: carne alsaziana in padella (crauti con knepflé) Dolce della casa e caffè

Rinfreschi e spuntini in loco

Espanol :

Cosas y ropa para niños (niños y adultos). Almuerzo del 12 de mayo: Tourte vigneronne/ensalada. Queso casero y postre y café

Comida del 15 de septiembre: Carne a la sartén alsaciana (chucrut con knepflés) Postre casero y café

Refrescos y tentempiés in situ

