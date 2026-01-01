Bourse internationale de jouets et trains miniatures Bergheim

Bourse internationale de jouets et trains miniatures

17 Route du vin Bergheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-25 09:00:00

fin : 2026-01-25 16:30:00

2026-01-25

Bourse internationale pour tous les amateurs et collectionneurs de jouets et de trains miniatures.

Amateurs et collectionneurs de jouets et de trains miniatures, plongez dans vos souvenirs d'enfance et chinez des modèles anciens et neufs à l'occasion de cette bourse internationale.

17 Route du vin Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23

English :

International exchange for all amateurs and collectors of toys and model trains.

