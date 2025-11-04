BOURSE JOUETS, DECORATION DE NOEL, ACCESSOIRES ANIMAUX par l’Union des Familles d’Audincourt Foyer municipal Audincourt

Foyer municipal 9 ter rue de la Mairie Audincourt Doubs

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-06

2025-11-04

Pour les clients la vente se déroulera

– MARDI 04 NOVEMBRE de 14H à 20H

– MERCREDI 05 NOVEMBRE de 9h à 19h NON STOP

– JEUDI 06 NOVEMBRE de 9h à 19h NON STOP

Pour les adhérents déposants

Les rendez-vous seront pris le SAMEDI 11 OCTOBRE de 9h à 12h, local UFA, Impasse de la Mairie (derrière la poste) Audincourt

Les dépôts auront lieu au foyer municipal

ATTENTION CHANGEMENT DE JOURS DES DEPOTS

– LUNDI 03 NOVEMBRE de 10h à 12h00 et de 14 à 19h40

– MARDI 04 NOVEMBRE de 9h à 11h

Le remboursement et le retrait des invendus auront lieu au foyer municipal

VENDREDI 07 NOVEMBRE de 14H30 à 17H30

Pour le règlement ou autres informations, vous pouvez contacter l’UFA par mail ou par téléphone. .

Foyer municipal 9 ter rue de la Mairie Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 35 06 37 ufaaudincourt@free.fr

