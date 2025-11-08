Bourse, jouets et puériculture Salle des fêtes de St-Trélody Lesparre-Médoc

Bourse, jouets et puériculture

Salle des fêtes de St-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc Gironde

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-10

2025-11-08

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe

Traditionnelle bourse aux jouets couplée à la bourse puériculture organisée par l’Association Familiale de Lesparre vous trouverez

. Jouets

. Vêtements de naissance à 12 ans et vêtements de grossesse.

. Articles de puériculture.

Déroulement

Réception des objets samedi de 9h30 à 18h.

Vente dimanche de 9h à 18h ( Les chèques ne sont plus acceptés)

Paiement et reprise des invendus lundi de 15h à 18h .

Tout objet non retiré à cette date reste acquis à cette association. .

Salle des fêtes de St-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 44 58 76 dioma@wanadoo.fr

