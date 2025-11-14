Bourse Jouets et vêtements enfants Salle des Fêtes Saint-Palais-sur-Mer
Bourse Jouets et vêtements enfants
Salle des Fêtes 31 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Début : 2025-11-14 09:30:00
fin : 2025-11-14 18:00:00
2025-11-14 2025-11-15
Matériel de puériculture, jouets, jeux, livres, vêtements de ski.
Salle des Fêtes 31 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 72 30 51
English :
Nursery equipment, toys, games, books, skiwear.
German :
Babyausstattung, Spielzeug, Spiele, Bücher, Skibekleidung.
Italiano :
Attrezzature per asili nido, giocattoli, giochi, libri, abbigliamento da sci.
Espanol :
Material de puericultura, juguetes, juegos, libros, ropa de esquí.
