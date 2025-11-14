Bourse Jouets et vêtements enfants Salle des Fêtes Saint-Palais-sur-Mer

Bourse Jouets et vêtements enfants

Salle des Fêtes 31 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 09:30:00

fin : 2025-11-14 18:00:00

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-15

Matériel de puériculture, jouets, jeux, livres, vêtements de ski.

.

Salle des Fêtes 31 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 72 30 51

English :

Nursery equipment, toys, games, books, skiwear.

German :

Babyausstattung, Spielzeug, Spiele, Bücher, Skibekleidung.

Italiano :

Attrezzature per asili nido, giocattoli, giochi, libri, abbigliamento da sci.

Espanol :

Material de puericultura, juguetes, juegos, libros, ropa de esquí.

L’événement Bourse Jouets et vêtements enfants Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-29 par Royan Atlantique