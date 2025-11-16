Bourse jouets vêtements puériculture Gymnase du Parc du soleil Vichy
Gymnase du Parc du soleil Avenue de France Vichy Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-11-16 08:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-16
La Bourse aux jouets-vêtements-puériculture se déroulera au Parc du Soleil à Vichy.
Gymnase du Parc du soleil Avenue de France Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 45 07 17 comiteq2f@gmail.com
English :
The toys, clothes and childcare market will take place at the Parc du Soleil in Vichy.
German :
Die Spielzeug-, Kleider- und Kinderbedarfsbörse findet im Parc du Soleil in Vichy statt.
Italiano :
Il mercato dei giocattoli, dei vestiti e dei servizi per l’infanzia si terrà al Parc du Soleil di Vichy.
Espanol :
El mercado de juguetes, ropa y puericultura se celebrará en el Parc du Soleil de Vichy.
