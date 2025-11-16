Bourse jouets vêtements puériculture Gymnase du Parc du soleil Vichy

Bourse jouets vêtements puériculture

La Bourse aux jouets-vêtements-puériculture se déroulera au Parc du Soleil à Vichy.

English :

The toys, clothes and childcare market will take place at the Parc du Soleil in Vichy.

German :

Die Spielzeug-, Kleider- und Kinderbedarfsbörse findet im Parc du Soleil in Vichy statt.

Italiano :

Il mercato dei giocattoli, dei vestiti e dei servizi per l’infanzia si terrà al Parc du Soleil di Vichy.

Espanol :

El mercado de juguetes, ropa y puericultura se celebrará en el Parc du Soleil de Vichy.

