BOURSE MATÉRIEL DE PUERICULTURE, JEUX & JOUETS Grenade

FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne
Donnez une seconde chance aux articles qui vous encombrent !
Vous déposez, vous définissez les prix, on vend pour vous 80% pour vous, 20% pour le Foyer Rural de Grenade.
Dépôt
Jeudi 30 Octobre, de 14h00 à 18h00.
Vendredi 31 Octobre, de 10h00 à 18h00.
Vente
Samedi 1er Novembre, de 09h00 à 16h00.
Restitution des articles non vendus
Samedi 1er Novembre de 17h00 à 19h00. 2 .
FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com
English :
Give your clutter a second chance!
You deposit, you define the prices, we sell for you: 80% for you, 20% for the Foyer Rural de Grenade.
German :
Geben Sie Artikeln, die Ihnen zu viel Platz wegnehmen, eine zweite Chance!
Sie geben ab, Sie legen die Preise fest, wir verkaufen für Sie: 80% für Sie, 20% für das Foyer Rural de Grenade.
Italiano :
Date una seconda possibilità al vostro disordine!
Voi depositate, voi definite i prezzi, noi vendiamo per voi: 80% per voi, 20% per il Foyer Rural de Grenade.
Espanol :
¡Dale una segunda oportunidad a tus trastos!
Usted deposita, usted define los precios, nosotros vendemos por usted: 80% para usted, 20% para el Foyer Rural de Grenade.
