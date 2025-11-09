Bourse militaire et pompiers Locminé

Halle des sports Locminé Morbihan

Organisée par le Souvenir Militaire Centre Morbihan, à la halle des sports de 8h à 16h30. Entrée 2€. Exposition sur le thème de la seconde guerre mondiale. .

Halle des sports Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 73 55 27 26

