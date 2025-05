BOURSE MILITAIRE – Grandcamp-Maisy, 1 juin 2025 08:00, Grandcamp-Maisy.

Calvados

BOURSE MILITAIRE Criée du port de Grandcamp-Maisy Grandcamp-Maisy Calvados

Début : 2025-06-01 08:00:00

fin : 2025-06-01 17:00:00

2025-06-01

L’association COTES TERRE ET MER organise LA BOURSE MILITAIRE le 01/06/2025 à la criée du port de GRANDCAMP MAISY de 8h00 à 18h00.

Entrée 5.00 €.

Criée du port de Grandcamp-Maisy

Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie +33 6 75 54 31 42 gressierpatrick@wanadoo.fr

English : BOURSE MILITAIRE

The association COTES TERRE ET MER organizes THE MILITARY BOURSE on 01/06/2025 at the GRANDCAMP MAISY harbour auction from 8.00 am to 6.00 pm.

Admission 5.00 ?.

German : BOURSE MILITAIRE

Der Verein COTES TERRE ET MER organisiert DIE MILITÄRBÖRSE am 01.06.2025 in der Fischauktionshalle im Hafen von GRANDCAMP MAISY von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Eintritt 5.00 ?

Italiano :

L’associazione COTES TERRE ET MER organizza la BOURSE MILITAIRE il 01/06/2025 presso il mercato del pesce del porto di GRANDCAMP MAISY dalle ore 8.00 alle 18.00.

Ingresso 5.00 ?

Espanol :

La asociación COTES TERRE ET MER organiza la BOURSE MILITAIRE el 01/06/2025 en la lonja del puerto de GRANDCAMP MAISY de 8.00 a 18.00 h.

Entrada 5.00€.

