Bourse militaria 31e édition Châteauroux
Bourse militaria 31e édition Châteauroux dimanche 5 avril 2026.
Bourse militaria 31e édition
1 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-05 09:00:00
fin : 2026-04-05 17:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Pièces de véhicules militaires anciens, armes, documents, insignes, uniformes de collections.
Sandwichs saucisses frites Buvette Parking… .
1 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire bourse@arvmc.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Parts of vintage military vehicles, weapons, documents, insignia, collectors’ uniforms.
L’événement Bourse militaria 31e édition Châteauroux a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Châteauroux Berry Tourisme