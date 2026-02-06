Bourse militaria 31e édition Châteauroux

Bourse militaria 31e édition Châteauroux dimanche 5 avril 2026.

1 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche 2026-04-05 09:00:00
fin : 2026-04-05 17:00:00

2026-04-05

Pièces de véhicules militaires anciens, armes, documents, insignes, uniformes de collections.
Sandwichs saucisses frites Buvette Parking…   .

1 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire   bourse@arvmc.fr

English :

Parts of vintage military vehicles, weapons, documents, insignia, collectors’ uniforms.

